Полетіла до Туреччини на травневі і з тих пір на зв'язок не виходить

Одеситка, яка приїхала на відпочинок, безвісти пропала в горах Туреччини

Про це в соцмережах розповіли родичі 42-річної Яни Кривошиї, передає Politeka.net

Відомо, що одеситка поїхала в Анталію на травневі свята одна і останній раз виходила на зв'язок з рідними 2 травня. Відтоді про неї ніхто нічого не чув.

"Вона любить альпінізм, трекінг: море, гори, всі справи. Поїхала одна-і від людей відпочити теж. Поїхавши….і пропала. На 10 травня у неї був зворотний рейс, але вона не повернулася. З 10 травня я, поки безуспішно, намагаюся знайти», - розповіла рідна сестра Яни.

За допомогою її гугл-аккаунта родичам вдалося дізнатися, що вона збиралася підніматися на гору Geyik Sivrisi висотою 1715 метрів. 10 травня туристка повинна була вилітати назад в Україну. Однак у літак Яна Кривошея не сіла і в аеропорту не з'являлася.

Родичі забили тривогу і звернулися в турецьку поліцію із заявою про зникнення. Пошуки почалися 11 травня, щодня на горі працювала бригада рятувальників. 12 травня до Туреччини прилетів брат зниклої.

Чоловік разом з альпіністами вже піднімався на вершину, але нічого не знайшов.

За словами брата, поліція, рятувальники та волонтери вже досить ретельно прочесали всі її можливі маршрути. Розглядають три основні версії: Яна заблукала, впала в невідомому поки місці, поїхала в інше місце лазити(малоймовірно) або викрадення.

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