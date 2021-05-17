Улетела в Турцию на майские и с тех пор на связь не выходит

Одесситка, приехавшая на отдых, без вести пропала в горах Турции

Об этом в соцсетях рассказали родственники 42-летней Яны Кривошеи, передает Politeka.net

Известно, что одесситка поехала в Анталию на майские праздники одна и последний раз выходила на связь с родными 2 мая. С тех пор о ней никто ничего не слышал.

«Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна – и от людей отдохнуть тоже. Поехала….и пропала. На 10 мая у неё был обратный рейс, но она не вернулась. С 10 мая я, пока безуспешно, пытаюсь найти», - рассказала родная сестра Яны.

С помощью ее гугл-аккаунта родственникам удалось узнать, что она собиралась подниматься на гору Geyik Sivrisi высотой 1715 метров. 10 мая туристка должна была вылетать назад в Украину. Однако в самолет Яна Кривошея не села и в аэропорту не появлялась.

Родственники забили тревогу и обратились в турецкую полицию с заявлением о пропаже. Поиски начались 11 мая, ежедневно на горе работала бригада горноспасателей. 12 мая в Турцию прилетел брат пропавшей.

Мужчина вместе с альпинистами уже поднимался на вершину, но ничего не нашел.

По словам брата, полиция, спасатели и волонтёры уже достаточно тщательно прочесали все её возможные маршруты. Рассматривают три основные версии: Яна заблудилась, упала в неведомом пока месте, поехала в другое место лазить(маловероятно) или похищение.

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