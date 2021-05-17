В Одесі показали наслідки стихії, що розбушувалася
Як і обіцяли синоптики Одесу накрив новий циклон з рясними опадами, грозою і градом і багато вулиць в центральній частині міста опинилися під водою.
На кадрах, поширених в місцевих телеграм-каналах видно, що мова йде не просто про глибокі калюжі, а про серйозні водні перешкоди, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінок до кінця)
Так, очевидці повідомляють, що найсильніше затопило Приморський район Одеси. Там під воду пішли Французький бульвар, вулиці Середньофонтанська і Говорова, проспект Шевченка.
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Крім того, через потоп утворилися великі затори на дорогах.
Проїхати складно не тільки водіям автомобілів, а й пішоходам. Щоб пройтися по тротуару, людям доводиться знімати взуття і крокувати по калюжах босоніж.
Також деякі одесити повідомили про град, на щастя, він був не скрізь.
За прогнозами синоптиків, вівторок і Середа в Одесі також будуть хмарними. 18 травня може пройти невеликий дощ з грозою. Вітер змінних напрямків з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 °С тепла, вдень буде близько 18-23 °С вище нуля.
Нагадаємо, що відео НП в Одеському поїзді, водою затопило весь вагон: "запах нестерпний"
А ще Politeka писала, що на Одесу рухається потужний циклон з градом і шквальним вітром, синоптики б'ють на сполох
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