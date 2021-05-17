В Одессе показали последствия разбушевавшейся стихии

Как и обещали синоптики Одессу накрыл новый циклон с обильными осадками, грозой и градом и многие улицы в центральной части города оказались под водой.

На кадрах, распространенных в местных телеграм-каналах видно, что речь идет не просто о глубоких лужах, а о серьезных водных преградах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страниц до конца)

Так, очевидцы сообщают, что сильнее всего затопило Приморский район Одессы. Там под воду ушли Французский бульвар, улицы Среднефонтанская и Говорова, проспект Шевченко.

Кроме того, из-за потопа образовались большие заторы на дорогах.

Проехать сложно не только водителям автомобилей, но и пешеходам. Чтобы пройтись по тротуару, людям приходится снимать обувь и шагать по лужам босиком.

Также некоторые одесситы сообщили о граде, к счастью, он был не везде.

По прогнозам синоптиков, вторник и среда в Одессе также будут облачными. 18 мая может пройти небольшой дождь с грозой. Ветер сменных направлений с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 °С тепла, днем будет около 18-23 °С выше нуля.

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