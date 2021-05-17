Влада Одеси готує нову заборону для місцевих жителів і гостей міста

Зокрема, в міськраді збираються закрити трасу здоров'я для самокатчиків і скутеристів.

За словами одеського мера Геннадія Труханова, траса здоров'я-це місце для тих, хто підтримує здоровий спосіб життя: ходить, бігає, їздить на велосипеді. А користувачі електроскутерів і самокатів перетворюють її в «гоночну».

"Рух самокатів і електроскутерів взяти під контроль, як можна не допускати. У перспективі можна зробити окрему трасу і для електротранспорту», — заявив Труханов в ході апаратної наради в Одеській мерії.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області розгорівся черговий скандал через державну мову.

Фігурантом його став викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету з міста Чорноморська.

Викладач Олександр Макаренко назвав українську мову "псячою мовою" і мовою "окупантів і фашистів". Таку заяву на адресу української мови він зробив у Facebook під час обговорення нових правил державної мови.

"Я не розумію вашу псячу мову, пишіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і папери пишу па-руску, хоць відаю яе. Для мяне Гета ваша ўкраінская мова-мова окупантаў та фашистаў", - написав Макаренко.

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