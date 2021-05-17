Власти Одессы готовят новый запрет для местных жителей и гостей города

В частности, в горсовете собираются закрыть Трассу здоровья для самокатчиков и скутеристов.

По словам одесского мэра Геннадия Труханова, Трасса здоровья — это место для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни: ходит, бегает, ездит на велосипеде. А пользователи электроскутеров и самокатов превращают её в «гоночную».

«Движение самокатов и электроскутеров взять под контроль, как можно не допускать. В перспективе можно сделать отдельную трассу и для электротранспорта», — заявил Труханов в ходе аппаратного совещания в Одесской мэрии.

Ранее мы сообщали, в Одесской области разгорелся очередной скандал из-за государственного языка.

Фигурантом его стал преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета из города Черноморска.

Преподаватель Александр Макаренко назвал украинский язык "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов". Такое заявление в адрес украинского языка он сделал в Facebook во время обсуждении новых правил государственного языка.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написал Макаренко.

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