Під час грози краще залишатися вдома!

В Одеській області оголосили високий рівень пожежної небезпеки

Так, гроза і сильний вітер може призвести до великої кількості пожеж на території області.

Тривожне повідомлення з'явилося на сайті регіонального управління ДСНС, у понеділок, 17 травня.

У пожежонебезпечну зону, крім Одеської області потрапили Вінницька, Запорізька, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська областях, а також у більшості західних регіонів країни.

У зв'язку з цим всім громадянам необхідно бути гранично обережними, розпалюючи вогонь на відкритій місцевості, в лісах, на полях. Суха рослинність може неконтрольовано розгорітися і привести до серйозних пожеж і тяжких наслідків.

Також в грозу варто поберегти себе і по можливості залишитися вдома.

Рятувальники нагадали одеситам, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на відкритих просторах часто поширюються на величезні території і можуть знищувати житлові споруди.

Раніше ми повідомляли, Одеську область накриє циклон з дощами і шквальним вітром, пориви якого досягнуть 15-24 метри в секунду. Також прогнозуються грози і випадання граду розміром 6-19 мм.

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