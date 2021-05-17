В Одеській області оголосили високий рівень пожежної небезпеки
Так, гроза і сильний вітер може призвести до великої кількості пожеж на території області.
Тривожне повідомлення з'явилося на
У пожежонебезпечну зону, крім Одеської області потрапили Вінницька, Запорізька, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська областях, а також у більшості західних регіонів країни.
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У зв'язку з цим всім громадянам необхідно бути гранично обережними, розпалюючи вогонь на відкритій місцевості, в лісах, на полях. Суха рослинність може неконтрольовано розгорітися і привести до серйозних пожеж і тяжких наслідків.
Також в грозу варто поберегти себе і по можливості залишитися вдома.
Рятувальники нагадали одеситам, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на відкритих просторах часто поширюються на величезні території і можуть знищувати житлові споруди.
Раніше ми повідомляли, Одеську область накриє циклон з дощами і шквальним вітром, пориви якого досягнуть 15-24 метри в секунду. Також прогнозуються грози і випадання граду розміром 6-19 мм.
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