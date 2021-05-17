Во время грозы лучше оставаться дома!

В Одесской области объявили высокий уровень пожарной опасности

Так, гроза и сильный ветер может привести к большому числу пожаров на территории области.

Тревожное сообщение появилось на сайте регионального управления ГСЧС, в понедельник, 17 мая.

В пожароопасную зону, кроме Одесской области попали Винницкая, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская областях, а также в большинстве западных регионов страны.

В связи с этим всем гражданам необходимо быть предельно осторожными, разжигая огонь на открытой местности, в лесах, на полях. Сухая растительность может неконтролируемо разгореться и привести к серьезным пожарам и тяжелым последствиям.

Также в грозу стоит поберечь себя и по возможности остаться дома.

Спасатели напомнили одесситам, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на открытых пространствах часто распространяются на огромные территории и могут уничтожать жилые постройки.

Ранее мы сообщали, Одесскую область накроет циклон с дождями и шквальным ветром, порывы которого достигнут 15-24 метра в секунду. Также прогнозируются грозы и выпадение града размером 6-19 мм.

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