В Одесской области объявили высокий уровень пожарной опасности
Так, гроза и сильный ветер может привести к большому числу пожаров на территории области.
Тревожное сообщение появилось на
В пожароопасную зону, кроме Одесской области попали Винницкая, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская областях, а также в большинстве западных регионов страны.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам: кадры слили в сеть
Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
Макаревич поделился впечатлениями об украинских городах: "Мы проводим дни в радости"
Заробитчанка рассказала о жизни в Польше: "Платили вдвое меньше, чем полякам, но..."
В связи с этим всем гражданам необходимо быть предельно осторожными, разжигая огонь на открытой местности, в лесах, на полях. Сухая растительность может неконтролируемо разгореться и привести к серьезным пожарам и тяжелым последствиям.
Также в грозу стоит поберечь себя и по возможности остаться дома.
Спасатели напомнили одесситам, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на открытых пространствах часто распространяются на огромные территории и могут уничтожать жилые постройки.
Ранее мы сообщали, Одесскую область накроет циклон с дождями и шквальным ветром, порывы которого достигнут 15-24 метра в секунду. Также прогнозируются грозы и выпадение града размером 6-19 мм.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии