В Одеській області продовжують стежити за якістю питної води

У містах і селах фахівці провели чергове дослідження води, і як з'ясувалося останні показали були невтішними.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, в період з 29 квітня по 13 травня було відібрано 163 проби на санітарно-мікробіологічні та 108 – на санітарно-хімічні показники.

З'ясувалося, що вода поганої якості (за мікробіологічними показниками) в Подільську, Роздільній і селищі Сарата.

У той же час хімічні забруднення виявили у воді, яка тече з-під кранів в Болграді, Подільську, Роздільній, Сараті, Арцизі, а також селах Прямобалка і Главані Арцизького району.

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З понеділка, 17 травня, Одеську область накриє циклон з дощами і шквальним вітром, пориви якого досягнуть 15-24 метри в секунду. Також прогнозуються грози і випадання граду розміром 6-19 мм.

У зв'язку з негодою в Укргідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки по всій території Одеської області.

Вівторок і Середа в Одесі також будуть хмарними. 18 травня може пройти невеликий дощ з грозою. Вітер змінних напрямків з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 °С тепла, вдень буде близько 18-23 °С вище нуля.

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