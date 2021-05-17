В Одесской области продолжают следить за качеством питьевой воды

В городах и селах специалисты провели очередное исследование воды, и как выяснилось последние показали были неутешительными.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, в период с 29 апреля по 13 мая было отобрано 163 пробы на санитарно-микробиологические и 108 – на санитарно-химические показатели.

Выяснилось, что вода плохого качества (по микробиологическим показателям) в Подольске, Раздельной и поселке Сарата.

В тоже время химические загрязнения выявили в воде, которая течет из-под кранов в Болграде, Подольске, Раздельной, Сарате, Арцизе, а также селах Прямобалка и Главани Арцизского района.

Ранее мы писали, непогода обрушит на головы одесситов дожди с грозами и даже градом.

С понедельника, 17 мая, Одесскую область накроет циклон с дождями и шквальным ветром, порывы которого достигнут 15-24 метра в секунду. Также прогнозируются грозы и выпадение града размером 6-19 мм.

В связи с непогодой в Укргидрометцентре объявили желтый уровень опасности по всей территории Одесской области.

Вторник и среда в Одессе также будут облачными. 18 мая может пройти небольшой дождь с грозой. Ветер сменных направлений с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 °С тепла, днем будет около 18-23 °С выше нуля.

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