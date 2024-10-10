Военным подстроил все так, чтобы оказаться за границей и отдыхать на элитных курортах.

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов оказался под судом из-за побега из службы и использования поддельных документов.

Как сообщает odessa.online со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, обвинительный акт уже передан в суд.

Согласно материалам дела, Борисов скрылся со службы со 2 по 16 декабря 2022 года, используя фальшивую больничную выписку, где отмечалось, что он проходит лечение. Вернувшись, он снова попал в военный госпиталь, где, как утверждают следователи, обманул врача и попал в список раненых военнослужащих, имеющих право на лечение за границей. Это позволило ему бежать из Украины и в течение декабря 2022 - января 2023 отдыхать с семьей на роскошных курортах Сейшелов и в Испании.

Борисову грозит до десяти лет лишения свободы по статьям 358, 407 и 409 Уголовного кодекса. Интересно, что ни одна из этих статей не предусматривает конфискацию имущества, хотя во время войны семья Борисова приобрела недвижимость на испанском побережье и автомобили на миллионы долларов.

Напомним, что ранее, в мае 2024 года, Борисов подозревали в злоупотреблении служебным положением, предусматривающим лишение свободы до 12 лет, а также в отмывании незаконных доходов. Согласно данным следствия, Борисов незаконно обогатился на 142 млн. гривен. Однако с тех пор информации о ходе расследования не было.

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