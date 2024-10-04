Уровень цинизма мошенницы переходит все границы морали, ведь ее не остановило даже то, что ее жертва – пожилая женщина.

35-летнюю женщину из Одессы обвиняют в мошенничестве против 95-летней пенсионерки из Львова.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области, инцидент произошел 2 августа, когда мошенница, представившись врачом, позвонила пожилой женщине и сообщила о трагическом случае с ее дочерью.

На телефонной связи мошенница рассказала, что дочь пенсионерки попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие и нуждается в срочной операции. Она убедила старуху, что без скорой финансовой помощи дочь может погибнуть. В результате 95-летняя львовянка, доверяя незнакомцы, передала ей 20 тысяч гривен и 2 тысячи долларов для спасения дочери.

Только после передачи средств женщина выяснила, что ее дочь действительно не попадала в аварию. Правоохранители получили сигнал об инциденте и начали расследование. В ходе следствия было установлено, что к совершению преступления причастна жительница Одесской области, задержанная в Одессе.

Полиция объявила подозрение мошенники в совершении преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Дело передано в суд.

Правоохранители призывают всех быть внимательными и не доверять незнакомым людям, которые могут пытаться использовать ваше доверие для своих корыстных целей.

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