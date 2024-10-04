Злоумышленник хотел откупиться, однако это закончилось еще большими проблемами.

В Одессе 45-летний рецидивист, уже имевший четыре судимости за кражи, пытался избежать ответственности за новое преступление.

Как информируют в Главном управлении нацполиции в Одесской области, в начале года мужчина был задержан за кражу и, желая откупиться, предложил начальнику следственного отдела тысячу долларов взятки.

Однако план рецидивиста провалился: полицейский, поняв намерения правонарушителя, немедленно сообщил о попытке подкупа коллег из Одесского управления Департамента внутренней безопасности.

После передачи денежной суммы мужчину задержали, а досудебное следствие начали по двум статьям: кража (ч. 4 ст. 185 УК Украины) и попытка подкупа должностного лица (ч. 3 ст. 369 УК Украины). После завершения расследования суд признал одессита виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы, присоединив часть неотбытого наказания за предыдущее преступление.

Кроме того, деньги, которые рецидивист пытался использовать для подкупа, конфисковали в собственность государства.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской области мужчину, который не имел никаких правовых оснований для задержания, удерживали в территориальном центре комплектования почти неделю. Подробности этого инцидента читайте в статье по ссылке .

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