В Одессе похолодание привело к росту потребления электроэнергии и все чаще возникает вопрос, когда в городе вернутся графики отключения света.

В Украине довольно сложная ситуация с электроэнергией, поэтому следует знать о графике отключения света в Одессе и когда не будет света.

Ситуация со светом в Одессе постоянно усложняют российские удары по объектам энергетической инфраструктуры – генерации электроэнергии недостаточно для того, чтобы покрыть потребление.

Узнайте о возможных графиках отключения света в Одессе, когда не будет света?

Зима 2024-2025 годов может стать особенно тяжелой для Украины из-за возможных графиков отключения света в частности в Одессе, продолжительность которых может достигать от 4 до 18 часов в сутки.

Прогнозы по графикам отключения света в Одессе и свидетельствуют, что в некоторых случаях украинцы могут иметь только 2-4 часа электричества в день.

Об этом говорится в отчете ООН, где отмечается, что в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру некоторые регионы могут остаться без отопления во время отключений света.

В отчете отмечается, что атаки имели серьезные последствия для гражданского населения Украины, в частности, повреждены системы электро-, водоснабжения, канализации, отопления, а также объекты здравоохранения, образования и экономики.

Для полного восстановления нужны годы, требующие значительных ресурсов от экономики, которая уже страдает от вооруженного конфликта.

Зимний период будет еще сложнее из-за роста потребления электроэнергии на 20-25% из-за холодной погоды и короткого светового дня, поэтому следует готовиться к графикам отключения света в Одессе .

Масштабы отключений электроэнергии и графики отключения света в Одессе зимой 2024-2025 годов будут в значительной степени зависеть от погодных условий и новых атак со стороны российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины.

Технические эксперты, опрошенные ММПЧУ (Мониторинговой миссией ООН по правам человека), отмечают, что наиболее серьезных последствий для гражданского населения можно было бы избежать, если бы отключения электроэнергии ограничивались несколькими часами по четкому расписанию.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил, что энергетики готовятся к сложной зиме и рассматривают несколько возможных сценариев:

Пессимистический сценарий: массированные обстрелы могут вывести из строя важные объекты энергетической инфраструктуры, что приведет к меньшей доступности поколения, чем ожидается по базовому плану.

Оптимистический сценарий: если вражеские обстрелы будут минимальными, есть шанс восстановить больше объектов энергетики, что уменьшит количество и продолжительность отключений.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отметил, что центральные и западные области могут пройти зимний сезон без значительных отключений электроэнергии.

В то же время, прифронтовые области, где российские войска могут перебивать сетевую инфраструктуру, могут столкнуться с длительными блекаутами, которые могут длиться несколько дней.

Больше всего от обстрелов страдают Запорожская, Харьковская, Сумская, Херсонская и Одесская области, где энергетическая ситуация самая сложная.

В этих пределах у нас остаются значительные проблемы, хотя в целом ситуация должна улучшиться.

Прежде всего благодаря эффективной работе систем ПВО, которые помогают защищать энергетическую инфраструктуру.

Второй важный фактор — более дешевые цены на электроэнергию из Европы, что позволит обеспечить более стабильное электроснабжение для центральных и западных регионов Украины.

График отключения света в Одессе, когда не будет света:

Однако энергетический дефицит будет оставаться и будет зависеть от строгости грядущей зимы, поэтому следует готовиться к графикам отключения света, в том числе и в Одессе. Как отмечал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отключения света могут продолжаться от 2 до 16 часов в сутки.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Украина столкнется с энергетическим дефицитом зимой 2024-2025 годов, и ситуация будет зависеть от строгости погодных условий и продолжения атак на энергетическую инфраструктуру.

Он прогнозирует, что полностью избежать графиков отключения света не удастся, но масштабы проблем будут варьироваться.

Сценарии развития событий и возможные графики отключения света в частности в Одессе:

В хороших условиях отключение света будет продолжаться 2-4 часа в сутки и будет происходить только в течение холодных периодов зимы, которые будут продолжаться 1-2 недели.

При длительных и устойчивых морозах возможны отключения света на 14-16 часов в сутки.

Харченко также подчеркнул, что Россия не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру, что может дополнительно усугубить ситуацию, в том числе, по графикам отключения света в Одессе.

Ежедневные небольшие аварии на отремонтированных блоках, которые выводят их из строя на 2-3 дня, свидетельствуют о том, что система остается нестабильной.

Несмотря на все сложности, Харченко заверил, что апокалиптического сценария не будет, хотя всем будет тяжело.

Он также указал на несколько слабых мест объединенной энергосистемы Украины: Киев, Одесса и Харьков, где зимой ожидаются самые большие проблемы . Однако благодаря эффективной работе ПВО и более дешевой электроэнергии из Европы ситуация в центральных и западных регионах может быть более стабильной.

Александр Харченко отметил, что Киев и Одесса являются крупными центрами потребления электроэнергии, причем в Одессе почти нет собственной генерации. Сейчас там активно устанавливаются новые генерирующие мощности, которые, как надеются энергетики, обеспечат водоснабжение.

Если удастся вовремя запустить эти мощности, это будет положительным сигналом для Одессы, поскольку они смогут покрыть потребности в водоснабжении и хотя бы частично обеспечить теплоснабжение города и улучшить графики отключения света в Одессе, что критически важно для стабильного прохождения зимы.

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