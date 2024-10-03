В Одесской области мужчину, который не имел никаких правовых оснований для задержания, удерживали в территориальном центре комплектования почти неделю.

Об этом сообщают "Новости LIVE" со ссылкой на определение Болградского районного суда.

Эту ситуацию рассмотрел Болградский районный суд, признавший действия правоохранителей незаконными.

Известно, что на контрольно-пропускном пункте Дачное на трассе Одесса – Киев. Мужчину задержали полицейские, вызвавшие работников ТЦК. Его отвезли в сборный пункт в Одессе, где он оставался четыре дня. За это время он не получил никаких официальных документов, не подписывал бумаг и даже не проходил медицинское освидетельствование, хотя врач после задержания подтвердил, что он не пригоден к службе по состоянию здоровья.

На момент задержания мужчина утверждал, что не получал никаких повесток и не проходил военно-врачебную комиссию, что делает его задержание еще более сомнительным. Согласно информации, которую он предоставил в суде, он обновил свои данные в приложении "Резерв+" и не находился в розыске. Это явилось ключевым фактором в рассмотрении дела.

Судья, анализируя материалы дела, указал на отсутствие доказательств со стороны ТЦК, подтверждающих законность задержания. В результате определение суда было однозначным: мужчину немедленно уволили из ТЦК.

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