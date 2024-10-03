Недавно произошел инцидент с ТЦК, вызвавший большой резонанс в социальных сетях.

В Одессе мужчину, работающего на предприятии, признанном критически важным для украинской экономики, задержали работники территориального центра комплектования (ТЦК).

Как сообщают в телеграмм-канале "Новости Одессы", задержание произошло в тот момент, когда мужчина вышел из своего дома.

Муж обнародовал видео, на котором рассказывает об обстоятельствах своего задержания. Он утверждает, что не успел оформить бронирование из-за бюрократических формальностей.

Известно, что задержанного забрали в служебный автомобиль и отвезли в ТЦК, несмотря на то, что он стоит на учете и подтверждает обновление военно-учетных данных.

"Я стою на учете, обновил данные, являюсь религиозным человеком и работаю на критическом предприятии", — рассказал сам задержанный.

Социальные сети заполонили обсуждение этого инцидента, ведь задержание работника предприятия, имеющего бронь от мобилизации, вызвало многочисленные вопросы.

Более того, в сети появились скриншоты выписки из реестра, подтверждающие, что мужчина действительно обновил свои данные. Также опубликовано обращение от предприятия в ТЦК о бронировании работника данного работника.

Несмотря на все эти документы, задержанный утверждает, что на него составили протокол об административном нарушении якобы за необновление данных. В пресс-службе ТЦК пока не предоставили никаких комментариев по этому случаю.

Кстати, согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации получают работники таких критически важных структур, как полиция, спасательная служба, а также предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения. Но и для обычных предприятий существуют ограничения: до 50% военнообязанных могут получить бронь, и она должна быть продлена каждые шесть месяцев.

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