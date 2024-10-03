С 1 ноября 2024 года в Болградской общине планируется повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает администрация коммунального предприятия "Горводоканал".

В последний раз тарифы менялись в августе прошлого года. В этот раз причиной для повышения тарифов стал значительный рост цен на электроэнергию, достигший 38%. Учитывая это, КП "Горводоканал" сообщает, что расходы на централизованное водоснабжение выросли на 16%, а водоотвод – на 4,5%. Это произошло из-за общего повышения цен на энергетические ресурсы, которые, в свою очередь, влияют на себестоимость услуг водоснабжения.

Согласно новым предложениям, тариф на централизованное водоснабжение вырастет с 31,09 грн. до 36,04 грн. за кубический метр (с НДС), а тариф на централизованное водоотведение – с 32,72 грн. до 34,18 грн. НДС). Это приведет к значительной финансовой нагрузке на домохозяйства, уже и без того сталкивающиеся с экономическими трудностями.

В коммунальном предприятии отметили, что принимают замечания и предложения от жильцов относительно корректировки тарифов. После этого проект решения будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Болградского городского совета. Это позволяет общине высказать свои мысли и возможные возражения против запланированных изменений.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить