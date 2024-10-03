Листья осенью — это не просто привлекательный элемент сезона, они должны рассматриваться всеми органическими садоводами как природный дар — чрезвычайно полезный ресурс, который мы можем использовать, работая с природой в наших садах.
Многие производители органической продукции уже хорошо знают о многочисленных способах использования осенних листьев.
Если в вашем саду есть фруктовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни и т. д., у них также есть листья, которые опадают осенью и используются различными способами.
Эти листья, как правило, довольно быстро разлагаются.
Что делать с листьями осенью?
Осенние листья для компостирования в обычной куче или контейнере.
Осенние листья осенью не обязательно должны обрабатываться отдельно от других органических веществ в вашем саду.
Независимо от того, быстро или медленно они разлагаются, все лиственные листья можно добавлять в умеренных количествах в систему компостирования.
Но листья осенью могут спутаться и привести к анаэробной смеси или высохнуть и замедлить разложение в куче.
Для типичной системы компостирования лучше всего выбирать листья, которые разлагаются относительно быстро, и в идеале их следует измельчать, прежде чем смешивать с богатыми азотом материалами в куче или контейнере.
Осенние листья для новых грядок.
Осенние листья также могут быть очень полезны в саду для создания новых грядок или зон выращивания растений с использованием методов садоводства без перекопки.
Осенние листья для мульчи.
То же самое верно, если вы планируете использовать листья в качестве мульчи. Вам нужно подумать о том, будут ли выбранные вами листья влиять на уровень pH, а также о том, как еще они изменят условия окружающей среды.
Источник: blog.firsttunnels.
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