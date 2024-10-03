Опытные дачники рассказали, что делать с листьями осенью, чтобы получить максимальную выгоду.

Листья осенью — это не просто привлекательный элемент сезона, они должны рассматриваться всеми органическими садоводами как природный дар — чрезвычайно полезный ресурс, который мы можем использовать, работая с природой в наших садах.

Многие производители органической продукции уже хорошо знают о многочисленных способах использования осенних листьев.

Если в вашем саду есть фруктовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни и т. д., у них также есть листья, которые опадают осенью и используются различными способами.

Эти листья, как правило, довольно быстро разлагаются.

Что делать с листьями осенью?

Осенние листья для компостирования в обычной куче или контейнере.

Осенние листья осенью не обязательно должны обрабатываться отдельно от других органических веществ в вашем саду.

Независимо от того, быстро или медленно они разлагаются, все лиственные листья можно добавлять в умеренных количествах в систему компостирования.

Но листья осенью могут спутаться и привести к анаэробной смеси или высохнуть и замедлить разложение в куче.

Для типичной системы компостирования лучше всего выбирать листья, которые разлагаются относительно быстро, и в идеале их следует измельчать, прежде чем смешивать с богатыми азотом материалами в куче или контейнере.

Осенние листья для новых грядок.

Осенние листья также могут быть очень полезны в саду для создания новых грядок или зон выращивания растений с использованием методов садоводства без перекопки.

Осенние листья для мульчи.

То же самое верно, если вы планируете использовать листья в качестве мульчи. Вам нужно подумать о том, будут ли выбранные вами листья влиять на уровень pH, а также о том, как еще они изменят условия окружающей среды.

Источник: blog.firsttunnels.

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