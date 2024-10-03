Осень часто называют мини-весной, поэтому важно знать, чем подкормить сад осенью для хорошего урожая в следующем году.

Улучшите свой следующий урожай этой осенью, дав почве хорошую подкормку, которая максимизирует рост весной.

Вот несколько советов, чем подкормить сад осенью для хорошего урожая в следующем году:

1. Перед внесением удобрений в сад осенью тщательно полейте растения.

Это необходимо. Это помогает предотвратить ожог корней удобрениями, особенно если почва сухая. Вода обеспечивает растения минералами, которые им понадобятся, когда наступит зима и температура упадет.

2. Подкармливайте сад осенью, когда температура ниже.

Например, подкармливайте сад поздно вечером или в пасмурные дни. Подкормка при более низких температурах помогает растениям вырабатывать более высокую концентрацию веществ, необходимых для сопротивления замерзанию.

3. Держите гранулированные удобрения подальше от стеблей и листьев растений в саду.

Прямой контакт с гранулами удобрения может сжечь растения. Помните, вы фактически подкармливаете почву, чтобы она могла подкормить растение.

4. При удобрении деревьев или крупных кустарников осенью сосредоточьтесь на участке почвы ниже «капельной линии» листьев и ветвей выше. Именно там расположены наиболее активные питающие корни.

5. Для небольших и контейнерных растений в саду осенью лучше всего использовать водорастворимые удобрения, которые обеспечивают более равномерное внесение.

Чем подкормить сад осенью для хорошего урожая?

Добавление компостированного, выдержанного навоза в сад осенью — отличный способ повысить плодородность для следующего урожая.

Иногда в навозе может быть слишком много азота, особенно если он не выдержан. Добавляя его осенью, вы обеспечиваете микроорганизмам в саду достаточно времени, чтобы разложить коровий навоз (или свиной, или куриный) в форму, легко усваиваемую растениями.

Источник: stodels.

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