Вашим комнатным растениям не нужно терпеть зимой снег и холодные ветры, проносящиеся по ландшафту, но важно придерживаться некоторых правил.

Условия выращивания в вашем доме меняются несколькими тонкими способами в более холодные, темные месяцы года, узнайте, как подготовить комнатные растения к зиме.

Как подготовить комнатные растения к зиме:

Вам нужно будет скорректировать свой уход за комнатными растениями зимой, чтобы они оставались здоровыми и процветающими.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы подготовить комнатные растения к зиме.

1. Сократите полив комнатных растений. Зима означает меньше света, и, вообще говоря, меньше света означает меньше воды. Чем больше солнечного света получает растение, тем сильнее оно будет жаждать с течением времени.

При ограниченном солнечном свете зимой растения потребляют меньше воды, чем во время активного роста весной и летом. Растение, которое вы поливали каждую неделю летом, теперь может предпочесть обойтись без воды две недели.

2. Обратите внимание на солнечный свет комнатных растений. Когда солнце встает позже и садится раньше, растения получают меньше солнечного света , чем весной и летом. Если возможно, вы можете переместить свои растения ближе к окнам, чтобы они могли получить как можно больше света.

3. Не беспокойтесь из-за нескольких опавших листьев.

Опадение листьев зимой — это способ комнатного растения подготовиться к более низкому уровню освещенности, и беспокоиться не о чем.

4. Избегайте экстремальных температур.

Обычная температура в доме, при которой вам комфортно, подходит для большинства комнатных растений зимой. Но резкие перепады температуры, даже на короткое время, могут вызвать проблемы. Держите растения подальше от холодных сквозняков, радиаторов и вентиляционных отверстий с горячим воздухом.

Источник: bhg.

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