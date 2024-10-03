Виноградная лоза одновременно красива и полезна, и является одним из древнейших растений, которые выращивают, узнайте, когда высаживать саженцы винограда для щедрого урожая.

Виноград обычно размножают черенками, поэтому стоит знать, когда высаживать саженцы - садоводы назвали идеальное время.

Узнайте, когда высаживать саженцы винограда, в нашем подробном руководстве по выращиванию.

Как сажать и когда высаживать саженцы винограда?

Когда вы покупаете виноградные сажанцы, место соединения будет хорошо видно над линией почвы в горшке. Когда вы высаживаете свою лозу, оно должно оставаться над землей.

Выберите теплое и солнечное место для саженцев винограда, либо у стены или забора, либо с какой-либо другой опорой.

Лозы винограда будут расти на большинстве почв с хорошим дренажем, при условии, что они получат достаточно солнечного света. Их можно успешно выращивать на открытом воздухе, но некоторые сорта винограда будут давать урожай более надежно, если у них будет тепло и укрытие теплицы.

Корням винограда нужно много места и хороший дренаж — холод не повлияет на рост, но влажные корни не сделают виноградную лозу счастливой.

Поэтому, высаживатели вы на улице или в помещении сажанцы винограда, хорошо подготовьте почву, выкопав большую яму и добавив дополнительные черепки и песок для дренажа, а также хорошую порцию хорошо перепревшего навоза или садового компоста.

Если вы выращиваете саженцы винограда на улице, оставьте примерно 15 см между лозой и стеной или забором, у которых она будет расти.

Если вы хотите попробовать свои силы в виноделии, высаживайте лозы на расстоянии 1,5 м друг от друга рядами по 1,5–2 м друг от друга.

Рекомендуется высаживать виноградные лозы в период покоя. В регионах с холодными зимами рекомендуется высаживать их в марте или теплой осенью.

Источник: deepgreenpermaculture.

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