Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусную и полезную зеленую аджику, которую не нужно варить.
На приготовление зеленой аджики вы потратите всего 10 минут, а результат вас удивит. Она готовится из свежей зелени и овощей, поэтому получается очень насыщенной и ароматной. Зеленая аджика идеально подходит к мясу, рыбе, а также как заправка для салатов.
"Мастер Шеф" Ольги Рябенко отметила, что по этому рецепту аджика получается с легкой стричкой, а если вы любите острое, то просто увеличьте количество перца чили.
Ингредиенты для приготовления зеленой аджики:
- большой пучок петрушки
- большой пучок укропа
- 1 головка чеснока
- 1-2 шт. острого перца чили
- 4 шт. сладкого перца (лучше брать зеленого цвета)
- 100 г растительного масла
- 1 ст.л. соли
- 5 ст.л. сахара
- 6 ст.л. яблочного уксуса
Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получилось две баночки зеленой аджики по 370 мл.
Зелень хорошо промываем и просушиваем. Чистим чеснок, чили и сладкий перец зачищаем от семян.
Петрушку, укроп, сладкий перец, чили и чеснок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко пропускает через мясорубку. К этой массе добавляем соль, сахар, вливаем растительное масло, яблочный уксус и хорошо все перемешиваем.
Готовую аджику "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает в чистые банки и хранит либо в холодильнике, либо просто в прохладном месте.
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