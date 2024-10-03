Синнабоны – знаменитые булочки с корицей, покрытые нежным сливочным кремом, которые обожают во всем мире, и их можно легко приготовить дома.

Даже если вы не умеете работать с тестом, по этому рецепту от кулинарной блогерки Юлии Сенич у вас получится приготовить мягкие и вкусные синнабоны с корицей и кремом.

Для начала нужно сделать опару. Для этого в миске смешиваем 300 г теплого молока, дрожжи (5 г сухих или 15 г живых), 20 г сахара и 150 г муки. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на пол часа.

Далее для теста нам понадобится:

мука – 500 г

соль – 4 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

масло сливочное – 100 г

К опаре добавляем яйца, сахар, соль и перемешиваем. Добавляем мягкое сливочное масло, постепенно всыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто кладем в миску, смазанную растительным маслом, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на час-полтора.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло мягкое – 100 г

сахар – 150 г

корица молотая – 20 г

Когда тесто подойдет, раскатываем его в прямоугольник размерами примерно 60х45 см. Смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем смесью сахара и корицы, заворачиваем в рулет и нитью нарезаем одинаковые булочки.

Сформированные синнабоны выкладываем на противень с пергаментом и оставляем в тепле под полотенцем на 20 минут. После этого выпекаем булочки при 180 градусах примерно 30 минут.

Для крема берем:

сахарная пудра – 120 г

крем-сыр - 70 г

сливочное масло – 100 г

Мягкое масло с сахарной пудрой взбиваем до побеления примерно две минуты, добавляем крем-сыр и взбиваем крем еще 3 минуты. Смазываем кремом тёплые синнабоны и наслаждаемся.

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