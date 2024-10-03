Даже если вы не умеете работать с тестом, по этому рецепту от кулинарной блогерки Юлии Сенич у вас получится приготовить мягкие и вкусные синнабоны с корицей и кремом.
Для начала нужно сделать опару. Для этого в миске смешиваем 300 г теплого молока, дрожжи (5 г сухих или 15 г живых), 20 г сахара и 150 г муки. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на пол часа.
Далее для теста нам понадобится:
- мука – 500 г
- соль – 4 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60 г
- масло сливочное – 100 г
К опаре добавляем яйца, сахар, соль и перемешиваем. Добавляем мягкое сливочное масло, постепенно всыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто кладем в миску, смазанную растительным маслом, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на час-полтора.
Ингредиенты для начинки:
- сливочное масло мягкое – 100 г
- сахар – 150 г
- корица молотая – 20 г
Когда тесто подойдет, раскатываем его в прямоугольник размерами примерно 60х45 см. Смазываем мягким сливочным маслом, посыпаем смесью сахара и корицы, заворачиваем в рулет и нитью нарезаем одинаковые булочки.
Сформированные синнабоны выкладываем на противень с пергаментом и оставляем в тепле под полотенцем на 20 минут. После этого выпекаем булочки при 180 градусах примерно 30 минут.
Для крема берем:
- сахарная пудра – 120 г
- крем-сыр - 70 г
- сливочное масло – 100 г
Мягкое масло с сахарной пудрой взбиваем до побеления примерно две минуты, добавляем крем-сыр и взбиваем крем еще 3 минуты. Смазываем кремом тёплые синнабоны и наслаждаемся.
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