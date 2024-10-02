Шаурма, приготовленная дома, получается гораздо доступнее по цене, чем покупная, но при этом вкуснее и полезнее, а готовится очень просто.

Домашняя шаурма с курицей получится максимально вкусной и сочной, если добавить к ней правильный соус, морковь по-корейски, а также сыр.

Рецептом идеальной домашней шаурмы поделился украинский фудблогер Алекс Миль.

На одну большую шаурму нам понадобятся следующие ингредиенты:

лаваш - 1 большой

куриное филе или филе бедра – 200 г

соль, перец, паприка, сушеный чеснок, смесь специй к курице

капуста пекинская или обычная – 50 г

морковь по-корейски - 50 г (рецепт можно найти здесь)

помидор – 30 г

сыр – 80-100 г

Кроме того, для соуса берем:

майонез - 2 ст.л.

кетчуп – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

чеснок сушеный – 5 г

огурец маринованный – 40 г

К филе добавляем соль, перец, паприку, сушеный чеснок, смесь специй к курице перемешиваем и или обжариваем мясо, или запекаем. Готовое мясо мелко нарезаем.

"Самый вкусный соус - это комбо майонеза, кетчупа, сметаны - все берем в равном количестве, добавляем немного сушеного чеснока и натертых маринованных огурчиков. Вымешали и готово", - советует кулинар.

Тоненько шинкуем капусту. Из помидора удаляем водянистую середину с семенами и нарезаем мякоть.

Лаваш мажем соусом, выкладываем курицу, капусту, помидор, морковь по-корейски, кусочки сыра и добавляем еще немного соуса сверху. С обеих сторон подворачиваем края лаваша и скручиваем ролл.

Несколько минут обжариваем шаурму с обеих сторон на сухой сковороде или гриле, чтобы лаваш стал хрустящим и румяным, а сыр внутри расплавился.

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