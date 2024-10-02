Домашняя шаурма с курицей получится максимально вкусной и сочной, если добавить к ней правильный соус, морковь по-корейски, а также сыр.
Рецептом идеальной домашней шаурмы поделился украинский фудблогер Алекс Миль.
На одну большую шаурму нам понадобятся следующие ингредиенты:
- лаваш - 1 большой
- куриное филе или филе бедра – 200 г
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок, смесь специй к курице
- капуста пекинская или обычная – 50 г
- морковь по-корейски - 50 г (рецепт можно найти здесь)
- помидор – 30 г
- сыр – 80-100 г
Кроме того, для соуса берем:
- майонез - 2 ст.л.
- кетчуп – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок сушеный – 5 г
- огурец маринованный – 40 г
К филе добавляем соль, перец, паприку, сушеный чеснок, смесь специй к курице перемешиваем и или обжариваем мясо, или запекаем. Готовое мясо мелко нарезаем.
"Самый вкусный соус - это комбо майонеза, кетчупа, сметаны - все берем в равном количестве, добавляем немного сушеного чеснока и натертых маринованных огурчиков. Вымешали и готово", - советует кулинар.
Тоненько шинкуем капусту. Из помидора удаляем водянистую середину с семенами и нарезаем мякоть.
Лаваш мажем соусом, выкладываем курицу, капусту, помидор, морковь по-корейски, кусочки сыра и добавляем еще немного соуса сверху. С обеих сторон подворачиваем края лаваша и скручиваем ролл.
Несколько минут обжариваем шаурму с обеих сторон на сухой сковороде или гриле, чтобы лаваш стал хрустящим и румяным, а сыр внутри расплавился.
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