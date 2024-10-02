Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкуснейшие котлеты из свинины с томатным соком.
"Как я раньше не додумался? Это же офигиты как просто и у вас получатся самые сочные в жизни котлеты", – подчеркнул Евгений Клопотенко.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вывел идеальную пропорцию, согласно которой котлеты всегда получаются максимально вкусными и сочными. Берем следующие ингредиенты:
- фарш свиной (можно купить, а можно сделать самостоятельно на мясорубке) – 500 г
- батон или просто белый хлеб без корочки - 50 г
- томатный сок – 20 г
- соль и молотый перец – по вкусу
- масло для жарки – 2 ст.л.
Хлеб замачиваем в 50 г томатного сока. После этого смешиваем свиной фарш, размоченный хлеб, добавляем оставшийся томатный сок, соль, перец и перемешиваем до однородности.
Евгений Клопотенко формирует небольшие котлеты примерно по 60-70 г.
Жарим котлеты на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Обжаренные котлеты перекладываем в форму для запекания и допекаем их при 180 градусах примерно 7-10 минут.
Подавать такие котлеты Клопотенко советует к картофелю, просто на хлеб, или даже для бургеров. Также шеф-повар в комментариях отметил, что если хотите попробовать приготовить более полезную версию этих котлет без жарки, то их можно просто запечь в духовке до готовности.
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