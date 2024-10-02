Есть несколько видов овощей, которые можно выращивать зимой, например, лук - узнайте, когда его садить на зиму для раннего урожая.
Лук можно садить осенью, чтобы запустить цикл его роста и получить толчок к следующему сезону для раннего сбора урожая.
Когда садить лук на зиму для раннего урожая?
Многие огородники сходятся во мнении, что осенняя посадка лука также способствует получению более крупного и ароматного лука, чем тот, который получается при посадке семян или севка весной.
Итак, когда садить лук на зиму для раннего урожая?
«Зимний лук» — это термин, используемый для описания лука нескольких сортов, которые особенно хорошо подходят для осенней посадки и выдерживают холодные зимние месяцы под землей.
Большинство видов лука в той или иной степени морозоустойчивы, но есть некоторые виды, известные как «зимний лук», которые лучше переносят очень низкие или даже отрицательные температуры.
Вам нужно, чтобы к тому времени, как температура упадет и наступят первые сильные заморозки, у лука было достаточно времени, чтобы начать формировать луковицу, а не просто тонкую травинку.
Но не стоит поощрять их слишком сильное развитие, иначе лук будет склонен к стрелкованию.
Вдавите семена лука примерно на глубину четверти дюйма и слегка присыпьте их почвой.
Расстояние между растениями лука зависит от выбранного вами сорта; луковицы, собранные в пучки, необходимо высаживать на расстоянии.
Узнав, когда садить лук на зиму для раннего урожая, нужно помнить, что семенам или севкам нужно достаточно времени, чтобы укорениться и укорениться до заморозков.
После посадки мульчируйте лук, чтобы не допустить сорняков и сохранить влагу. Немного соломы или измельченных листьев будет вполне достаточно.
Источник: gardenerspath.
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