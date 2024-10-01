Рецептом невероятно вкусного и нежного пирога с тыквой и морковью поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry на своей странице в Instagram.
"Я по другим рецептам пирог с тыквой не готовлю, остановилась на этом, потому что именно с этим вариантом он самый нежный, как облако. А добавление именно свежей тыквы сокращает время приготовления", - советует блоггерша.
Для приготовления тыквенно-морковного пирога нам понадобится:
- тыква – 90 г
- морковь – 90 г
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 140 г
- сахар – 100 г
- разрыхлитель - 10 г
- мука – 140 г
- корица, молотый имбирь – 0,5 ч.л.
- соль - щепотка
- по желанию можно добавить орехи и изюм – 50 г.
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр - 200 г
- сахарная пудра – по вкусу (2-3 ст.л.)
Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: просеянную муку, соль, разрыхлитель, корицу и имбирь.
Яйца взбиваем с сахаром до пышности и побеления примерно три-четыре минуты. Добавляем растительное масло и перемешиваем. В два приема добавляем смесь сухих ингредиентов и замешиваем тесто, по консистенции напоминающее густую сметану.
Морковь и тыкву натираем на мелкой терке, добавляем в тесто и перемешиваем. По желанию добавляем также промытый и просушенный изюм или орехи.
Готовое тесто выкладываем в форму и выпекаем тыквенно-морковный пирог в разогретой до 150 градусов духовке примерно 40 минут (без конвекции, ставим на средний уровень духовки).
Для приготовления крема просто лопаткой смешиваем до однородности сливочный сыр с сахарной пудрой. Когда тыквенно-морковный кекс остынет, смазываем его сверху кремом и можно наслаждаться.
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