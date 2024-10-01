Этот сладкий тыквенно-морковный пирог со сливочным кремом понравится даже тем, кто не любит тыкву, ведь она здесь вообще не чувствуется, только дает нежную текстуру.

Рецептом невероятно вкусного и нежного пирога с тыквой и морковью поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry на своей странице в Instagram.

"Я по другим рецептам пирог с тыквой не готовлю, остановилась на этом, потому что именно с этим вариантом он самый нежный, как облако. А добавление именно свежей тыквы сокращает время приготовления", - советует блоггерша.

Для приготовления тыквенно-морковного пирога нам понадобится:

тыква – 90 г

морковь – 90 г

яйца – 2 шт.

растительное масло – 140 г

сахар – 100 г

разрыхлитель - 10 г

мука – 140 г

корица, молотый имбирь – 0,5 ч.л.

соль - щепотка

по желанию можно добавить орехи и изюм – 50 г.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр - 200 г

сахарная пудра – по вкусу (2-3 ст.л.)

Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: просеянную муку, соль, разрыхлитель, корицу и имбирь.

Яйца взбиваем с сахаром до пышности и побеления примерно три-четыре минуты. Добавляем растительное масло и перемешиваем. В два приема добавляем смесь сухих ингредиентов и замешиваем тесто, по консистенции напоминающее густую сметану.

Морковь и тыкву натираем на мелкой терке, добавляем в тесто и перемешиваем. По желанию добавляем также промытый и просушенный изюм или орехи.

Готовое тесто выкладываем в форму и выпекаем тыквенно-морковный пирог в разогретой до 150 градусов духовке примерно 40 минут (без конвекции, ставим на средний уровень духовки).

Для приготовления крема просто лопаткой смешиваем до однородности сливочный сыр с сахарной пудрой. Когда тыквенно-морковный кекс остынет, смазываем его сверху кремом и можно наслаждаться.

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