Яблони и груши, выращенные как отдельно стоящие кусты или штамбовые деревья, следует обрезать в период с поздней осени до ранней весны.

Обрезать яблоню и грушу осенью следует для хорошего урожая, а также, чтобы придать им здоровую форму, стимулировать цветение и обеспечить хороший цикл плодоносящей древесины.

Цель обрезки яблони и груши осенью состоит в том, чтобы создать открытую, вазообразную структуру из 4-5 основных ветвей, обращенных наружу, которые не слишком перегружены и через которые ветер может свободно проходить.

Деревья яблони и груши, оставленные без обрезки, становятся менее продуктивными, поскольку они перегружены старыми ветвями.

Деревья, выращенные в других формах, таких как кордоны, веера и шпалеры, лучше всего обрезать летом.

Перед началом зимней обрезки убедитесь, что дерево находится в состоянии покоя — листья опали (если вы обрезаете поздней осенью), а почки еще не начали развиваться (если вы оставили это на раннюю весну).

Как обрезать яблоню и грушу осенью для хорошего урожая:

Удаляем побеги и нижние ветки. Используйте острый секатор для обрезки побегов яблони и груши — нежелательных побегов, растущих у основания ствола.

Удалите все побеги на яблоне и груше до основания основной кроны дерева, чтобы обеспечить ему правильную форму.

Нижние ветви яблони и груши не будут давать хороших плодов, поскольку им не хватает света.

Всегда обрезайте снаружи «воротника» яблони и груши, оставляя только 0,5 см, так как срезы, сделанные слишком близко к стеблю, могут не зажить. Не оставляйте больших пней, которые гниют и являются рассадником вредителей/болезней.

Обрежьте осенью мертвую, больную и поврежденную древесину яблони и груши.

Удалите все ветви с обесцвеченной или отслаивающейся корой по направлению к основанию ветви яблони и груши, делая срез над почкой, направленной наружу. Удалите всю ветвь, если на ней нет почек.

Делайте каждый срез под углом, чтобы дождь мог стекать по стволу, а не задерживаться на верхушке и вызывать гниение дерева яблони и груши.

Источник: jacksonsnurseries.

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