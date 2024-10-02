Печень – это не только вкусный продукт, но и невероятно полезный, и финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как правильно ее приготовить, чтобы она была нежной.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как вкусно приготовить телячью печень с хрустящим луком.

По этому рецепту телячья печень готовится быстро, но получается очень нежной, а сочетание с луком, обжаренным до хрустящести, делает ее еще вкуснее и добавляет интересную текстуру.

⠀

Для этого рецепта на 0,5 кг телячьей печени "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

немного молока для вымачивания печени

лук репчатый – 1 шт.

яичный желток – 1 шт.

мука – 50 г

масло сливочное – 30 г

соль и молотый перец – по вкусу

паприка – 1 ч. л.

растительное масло для жарки

Телячью печень "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает от пленки и нарезает тонкими слайсами. Нарезанную печень складываем в миску, заливаем молоком и оставляем на 30 минут, тогда она будет максимально нежной и без горечи.

Лук звезда "Мастер Шеф" нарезает полукольцами, добавляет к нему яичный желток, муку и хорошо перемешивает, чтобы кляр покрыл кусочки лука.

На разогретой сковороде растапливаем кусочек масла, выкладываем печень и начинаем ее жарить на сильном огне. Добавляем паприку, соль, перец по вкусу и готовим, постоянно помешивая, примерно 8-10 минут.

Лук в кляре обжариваем в достаточном количестве сильно разогретого растительного масла до золотистости и хрустящести. Готовую печень "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает на тарелку, а сверху добавляет жареный лук.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.