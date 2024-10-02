Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как вкусно приготовить телячью печень с хрустящим луком.
По этому рецепту телячья печень готовится быстро, но получается очень нежной, а сочетание с луком, обжаренным до хрустящести, делает ее еще вкуснее и добавляет интересную текстуру.
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Для этого рецепта на 0,5 кг телячьей печени "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- немного молока для вымачивания печени
- лук репчатый – 1 шт.
- яичный желток – 1 шт.
- мука – 50 г
- масло сливочное – 30 г
- соль и молотый перец – по вкусу
- паприка – 1 ч. л.
- растительное масло для жарки
Телячью печень "Мастер Шеф" Ольга Рябенко зачищает от пленки и нарезает тонкими слайсами. Нарезанную печень складываем в миску, заливаем молоком и оставляем на 30 минут, тогда она будет максимально нежной и без горечи.
Лук звезда "Мастер Шеф" нарезает полукольцами, добавляет к нему яичный желток, муку и хорошо перемешивает, чтобы кляр покрыл кусочки лука.
На разогретой сковороде растапливаем кусочек масла, выкладываем печень и начинаем ее жарить на сильном огне. Добавляем паприку, соль, перец по вкусу и готовим, постоянно помешивая, примерно 8-10 минут.
Лук в кляре обжариваем в достаточном количестве сильно разогретого растительного масла до золотистости и хрустящести. Готовую печень "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает на тарелку, а сверху добавляет жареный лук.
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