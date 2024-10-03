Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить легкий и очень вкусный тертый пирог с яблоками, или же с другой начинкой по вашему желанию.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука пшеничная – 250 г
- масло сливочное (холодное) – 150 г
- яичный желток – 1 шт.
- вода (холодная) – 30 г
- соль - щепотка
- разрыхлитель - 2 г
- сахар – 70 г (пирог получается не очень сладким, по желанию можете добавить больше)
Для начинки:
- яблоки – 3 шт.
- сахар и корица – по вкусу (шеф-повар добавила 2 ст.л. сахара и 0,5 ст.л. корицы)
- лимонный сок – 1 ст.л.
- по желанию можно добавить орешки
В муку добавляем соль, разрыхлитель, сахар и сливочное масло, нарезанное кубиками, быстро перемешиваем, чтобы масло не текло. Затем добавляем воду, яичный желток и замешиваем плотное, но мягкое тесто. Готовое тесто делим на две части (2/3 и 1/3) и отправляем в холодильник или морозильник.
Яблоки для начинки чистим и натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем сахар, корицу и перемешиваем. Выкладываем тертые яблоки на сухую сковороду и готовим примерно 10 минут, периодически помешивая. В результате яблочная начинка должна стать достаточно сухой, оставляем ее остывать.
Большую часть теста выкладываем в форму (шеф-повар использовала форму 12х24 см), на него равномерно выкладываем яблочную начинку, а сверху натираем на терке меньшую часть теста.
Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до румяности. Нарезаем пирог, пока теплый.
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