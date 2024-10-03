Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить легкий и очень вкусный тертый пирог с яблоками, или же с другой начинкой по вашему желанию.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная – 250 г
  • масло сливочное (холодное) – 150 г
  • яичный желток – 1 шт.
  • вода (холодная) – 30 г
  • соль - щепотка
  • разрыхлитель - 2 г
  • сахар – 70 г (пирог получается не очень сладким, по желанию можете добавить больше)

Для начинки:

  • яблоки – 3 шт.
  • сахар и корица – по вкусу (шеф-повар добавила 2 ст.л. сахара и 0,5 ст.л. корицы)
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • по желанию можно добавить орешки

пирог

В муку добавляем соль, разрыхлитель, сахар и сливочное масло, нарезанное кубиками, быстро перемешиваем, чтобы масло не текло. Затем добавляем воду, яичный желток и замешиваем плотное, но мягкое тесто. Готовое тесто делим на две части (2/3 и 1/3) и отправляем в холодильник или морозильник.

Яблоки для начинки чистим и натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем сахар, корицу и перемешиваем. Выкладываем тертые яблоки на сухую сковороду и готовим примерно 10 минут, периодически помешивая. В результате яблочная начинка должна стать достаточно сухой, оставляем ее остывать.

Большую часть теста выкладываем в форму (шеф-повар использовала форму 12х24 см), на него равномерно выкладываем яблочную начинку, а сверху натираем на терке меньшую часть теста.

Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до румяности. Нарезаем пирог, пока теплый.

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