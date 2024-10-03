Этот рецепт пирога универсален, его можно готовить как с яблоками, так и с любым джемом, особенно вкусно с кисленьким, например, вишневым или смородиновым.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить легкий и очень вкусный тертый пирог с яблоками, или же с другой начинкой по вашему желанию.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 250 г

масло сливочное (холодное) – 150 г

яичный желток – 1 шт.

вода (холодная) – 30 г

соль - щепотка

разрыхлитель - 2 г

сахар – 70 г (пирог получается не очень сладким, по желанию можете добавить больше)

Для начинки:

яблоки – 3 шт.

сахар и корица – по вкусу (шеф-повар добавила 2 ст.л. сахара и 0,5 ст.л. корицы)

лимонный сок – 1 ст.л.

по желанию можно добавить орешки

В муку добавляем соль, разрыхлитель, сахар и сливочное масло, нарезанное кубиками, быстро перемешиваем, чтобы масло не текло. Затем добавляем воду, яичный желток и замешиваем плотное, но мягкое тесто. Готовое тесто делим на две части (2/3 и 1/3) и отправляем в холодильник или морозильник.

Яблоки для начинки чистим и натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем сахар, корицу и перемешиваем. Выкладываем тертые яблоки на сухую сковороду и готовим примерно 10 минут, периодически помешивая. В результате яблочная начинка должна стать достаточно сухой, оставляем ее остывать.

Большую часть теста выкладываем в форму (шеф-повар использовала форму 12х24 см), на него равномерно выкладываем яблочную начинку, а сверху натираем на терке меньшую часть теста.

Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до румяности. Нарезаем пирог, пока теплый.

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