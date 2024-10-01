Этот рецепт от звезды одного из сезонов "Мастер Шеф" Макса Пустовита универсален – вы можете готовить плов как в домашних условиях, так и на природе в котле.

Участник кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит показал, как за 5 минут приготовить невероятно вкусную и полезную овсяную кашу на завтрак.

"Правильные пропорции - это ключ к идеальной овсянке", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".

Для приготовления одной порции идеальной овсянки для завтрака "Мастер Шеф" Макс Пустовит берет следующие ингредиенты:

овсяные хлопья - 40 г

молоко или вода - 200 г

сахар (можно заменить на мед или кленовый сироп) - 10 г

соль - 1 г

арахисовая или другая ореховая паста - 25 г

ягоды и орехи – по вкусу (для подачи)

Участник "Мастер Шеф" смешивает в сотейнике овсяные хлопья, сахар или мед, соль, арахисовую пасту и молоко. Ставим на огонь, доводим кашу до кипения и даем ей прокипеть две минуты до готовности хлопьев.

Готовую кашу "Мастер Шеф" Макс Пустовит перекладывает на тарелку, а сверху добавляет любимые ягоды, фрукты и орешки – и завтрак готов.

Ранее победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик также поделилась рецептом вкусной овсянки.

Алина на две порции каши берет 150 г плющеной овсянки, 225 г молока, 225 г воды, 0,5 ч.л. соли и пол банана, а также дополнительно готовит к овсянке карамелизированный ромовый банан, для которого понадобится 1,5 банана, 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. черного рома.

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