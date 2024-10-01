Участник кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит показал, как за 5 минут приготовить невероятно вкусную и полезную овсяную кашу на завтрак.
"Правильные пропорции - это ключ к идеальной овсянке", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".
Для приготовления одной порции идеальной овсянки для завтрака "Мастер Шеф" Макс Пустовит берет следующие ингредиенты:
- овсяные хлопья - 40 г
- молоко или вода - 200 г
- сахар (можно заменить на мед или кленовый сироп) - 10 г
- соль - 1 г
- арахисовая или другая ореховая паста - 25 г
- ягоды и орехи – по вкусу (для подачи)
Участник "Мастер Шеф" смешивает в сотейнике овсяные хлопья, сахар или мед, соль, арахисовую пасту и молоко. Ставим на огонь, доводим кашу до кипения и даем ей прокипеть две минуты до готовности хлопьев.
Готовую кашу "Мастер Шеф" Макс Пустовит перекладывает на тарелку, а сверху добавляет любимые ягоды, фрукты и орешки – и завтрак готов.
Ранее победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик также поделилась рецептом вкусной овсянки.
Алина на две порции каши берет 150 г плющеной овсянки, 225 г молока, 225 г воды, 0,5 ч.л. соли и пол банана, а также дополнительно готовит к овсянке карамелизированный ромовый банан, для которого понадобится 1,5 банана, 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. черного рома.
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