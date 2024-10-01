Победитель проекта "Мастер Шеф", а теперь известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с украинцами самым простым рецептом вкусной аджики.
"Проще уже не будет", – подчеркнул Евгений Клопотенко.
Для приготовления домашней аджики "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- помидоры - ,15 кг
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 3 шт.
- перец сладкий – 3 шт.
- перец чили – 2 шт.
- растительное масло – 125 г
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 100 г
- уксус яблочный – 125 г
- чеснок - 2 головки
- сливы – 5 шт.
Все овощи и сливы чистим, удаляем семена и косточки и нарезаем на произвольные куски. Помидоры чистить от кожуры не нужно.
Евгений Клопотенко пропускает помидоры, лук, морковь, перец сладкий и чили, чеснок и сливы через мясорубку. Получившуюся массу переливаем в кастрюлю, ставим на огонь и варим примерно час, периодически помешивая.
За 10 минут до готовности Клопотенко вливает к овощам растительное масло и уксус, добавляет соль, сахар и хорошо все перемешивает. Готовую горячую аджику переливаем в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками.
Ранее своим рецептом сырой аджики поделилась звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк. Чтобы приготовить вкусную и пикантную сырую аджику, нам понадобится 1,2 кг помидоров, 0,5 кг болгарского перца, 100 г перца чили, 100 г чеснока, 80 г соли, 150 г уксуса и укроп по вкусу.
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