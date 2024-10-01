Аджика – это идеальное дополнение ко многим блюдам, особенно мясным, и звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как его быстро приготовить.

Победитель проекта "Мастер Шеф", а теперь известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с украинцами самым простым рецептом вкусной аджики.

"Проще уже не будет", – подчеркнул Евгений Клопотенко.

Для приготовления домашней аджики "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

помидоры - ,15 кг

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 3 шт.

перец сладкий – 3 шт.

перец чили – 2 шт.

растительное масло – 125 г

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 100 г

уксус яблочный – 125 г

чеснок - 2 головки

сливы – 5 шт.

Все овощи и сливы чистим, удаляем семена и косточки и нарезаем на произвольные куски. Помидоры чистить от кожуры не нужно.

Евгений Клопотенко пропускает помидоры, лук, морковь, перец сладкий и чили, чеснок и сливы через мясорубку. Получившуюся массу переливаем в кастрюлю, ставим на огонь и варим примерно час, периодически помешивая.

За 10 минут до готовности Клопотенко вливает к овощам растительное масло и уксус, добавляет соль, сахар и хорошо все перемешивает. Готовую горячую аджику переливаем в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками.

Ранее своим рецептом сырой аджики поделилась звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк. Чтобы приготовить вкусную и пикантную сырую аджику, нам понадобится 1,2 кг помидоров, 0,5 кг болгарского перца, 100 г перца чили, 100 г чеснока, 80 г соли, 150 г уксуса и укроп по вкусу.

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