Рецепт прямо из Италии имеет богатую историю, поэтому такой хлебный суп можно приготовить не в одном варианте.

В социальной сети Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood удивил рецептом хлебного супа.

Он рассказал, как ранее в Италии любили таким образом "спасать" хлеб и изобретали все более новые и смелые рецепты. Такой вариант приготовления супа не будет сложен, причем хлеб выбрать вы можете любой.

Ингредиенты:

300 г черствого хлеба;

1,5 л бульона (овощного или мясного);

4 ст.л. оливкового масла или 2 ст.л. сливочного масла;

300 г молодой капусты, нашинкованной;

Соль и перец по вкусу;

200 г сыра фонтина (или замените его эменталем);

Щепотка корицы;

Орегано по желанию.

Приготовление:

Доведите бульон до кипения в большой кастрюле. Добавьте нашинкованную молодую капусту и варите на среднем огне около 10 минут. Нарежьте сыр фонтина небольшими кубиками.

В жаропрочную форму выложите ломтики черствого хлеба. Сверху добавьте часть варёной капусты и половину порезанного сыра. Посыпьте щепоткой корицы.

Повторите слои хлеба, капусты и сыра, затем залейте всё горячим бульоном.

Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте форму с хлебным супом в духовку и запекайте 20-25 минут, пока верх не подрумянится.

Разложите готовый суп-рагу по тарелкам, сверху полейте оливковым или сливочным маслом. По желанию можно добавить орегано для аромата.

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