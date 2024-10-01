В социальной сети Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood удивил рецептом хлебного супа.
Он рассказал, как ранее в Италии любили таким образом "спасать" хлеб и изобретали все более новые и смелые рецепты. Такой вариант приготовления супа не будет сложен, причем хлеб выбрать вы можете любой.
Ингредиенты:
- 300 г черствого хлеба;
- 1,5 л бульона (овощного или мясного);
- 4 ст.л. оливкового масла или 2 ст.л. сливочного масла;
- 300 г молодой капусты, нашинкованной;
- Соль и перец по вкусу;
- 200 г сыра фонтина (или замените его эменталем);
- Щепотка корицы;
- Орегано по желанию.
Приготовление:
Доведите бульон до кипения в большой кастрюле. Добавьте нашинкованную молодую капусту и варите на среднем огне около 10 минут. Нарежьте сыр фонтина небольшими кубиками.
В жаропрочную форму выложите ломтики черствого хлеба. Сверху добавьте часть варёной капусты и половину порезанного сыра. Посыпьте щепоткой корицы.
Повторите слои хлеба, капусты и сыра, затем залейте всё горячим бульоном.
Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте форму с хлебным супом в духовку и запекайте 20-25 минут, пока верх не подрумянится.
Разложите готовый суп-рагу по тарелкам, сверху полейте оливковым или сливочным маслом. По желанию можно добавить орегано для аромата.
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