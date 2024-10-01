Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как заготовить баклажаны на зиму, чтобы это было просто невероятно вкусно.

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась любимым рецептом из кулинарных архивов своей мамы – сочных баклажанов в томатном кисло-сладком соусе.

"Это идеальная домашняя заготовка", - подчеркнула "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Чтобы приготовить вкусные баклажаны в кисло-сладком соусе, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

2,5 кг баклажанов

1,5 кг помидоров

сладкий перец – 5 шт.

перец чили – 1 шт.

морковь – 3 шт.

соль – 1 ст.л.

сахар – 250 г

уксус (яблочный) – 230 г

масло растительное рафинированное – 250 г

чеснок – 100 г

Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получается шесть банок баклажанов по 0,5 л.

Баклажаны "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см и заливает холодной водой на 30 минут.

Сладкий перец и чили зачищаем от семян. Вместе с помидорами пропускаем перец через мясорубку или измельчаем с помощью блендера. Морковь просто натираем на крупной терке.

В кастрюлю к измельченным овощам добавляем соль и сахар, вливаем растительное масло, уксус и перемешиваем. Ставим на огонь и варим этот соус в течение 15 минут после закипания.

После этого выкладываем в соус кружочки баклажанов и варим еще примерно 20 минут. За 3 минуты до конца приготовления добавляем измельченный чеснок.

Готовые баклажаны в кисло-сладком соусе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает в стерилизованные банки, закручивает крышками, переворачивает банки вверх дном и оставляет до полного остывания. Хранить такую ​​консервацию нужно при комнатной температуре.

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