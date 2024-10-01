Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась любимым рецептом из кулинарных архивов своей мамы – сочных баклажанов в томатном кисло-сладком соусе.
"Это идеальная домашняя заготовка", - подчеркнула "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Чтобы приготовить вкусные баклажаны в кисло-сладком соусе, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 2,5 кг баклажанов
- 1,5 кг помидоров
- сладкий перец – 5 шт.
- перец чили – 1 шт.
- морковь – 3 шт.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 250 г
- уксус (яблочный) – 230 г
- масло растительное рафинированное – 250 г
- чеснок – 100 г
Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получается шесть банок баклажанов по 0,5 л.
Баклажаны "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см и заливает холодной водой на 30 минут.
Сладкий перец и чили зачищаем от семян. Вместе с помидорами пропускаем перец через мясорубку или измельчаем с помощью блендера. Морковь просто натираем на крупной терке.
В кастрюлю к измельченным овощам добавляем соль и сахар, вливаем растительное масло, уксус и перемешиваем. Ставим на огонь и варим этот соус в течение 15 минут после закипания.
После этого выкладываем в соус кружочки баклажанов и варим еще примерно 20 минут. За 3 минуты до конца приготовления добавляем измельченный чеснок.
Готовые баклажаны в кисло-сладком соусе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает в стерилизованные банки, закручивает крышками, переворачивает банки вверх дном и оставляет до полного остывания. Хранить такую консервацию нужно при комнатной температуре.
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