Если вы любите блины и не прочь попробовать новую вкусную начинку для них, то кулинарная блогерка Юлия Сенич советует приготовить хорватские палачинки с орехами.
Для приготовления классических тоненьких блинов нам понадобится:
- молоко (чуть теплое) – 500 мл
- 3 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 220 г муки (1,5 стакана)
- 2-3 ст.л. растительного масла
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- какао-порошок – 2-3 ст.л.
- сахар – по вкусу
- орехи (грецкие или другие) – 200 г
- ванильный сахар
Для заливки:
- сливки или молоко – 500 мл
- 3 яйца
- сахар – по вкусу
Чтобы тесто было без комочков, сначала смешиваем яйца с сахаром с солью, всыпаем половину муки и перемешиваем венчиком до однородности. Далее вливаем часть молока и снова хорошо перемешиваем. Всыпаем оставшуюся муку, перемешиваем, вливаем остальное молоко и еще раз хорошо перемешиваем тесто.
В конце добавляем растительное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть примерно 15 минут. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, перед первым блином смазываем сковороду салом или сливочным маслом.
Измельченные орехи смешиваем с сахаром и какао-порошком. Не пугайтесь, что начинка сухая, благодаря заливке блины получатся сочными. Заворачиваем начинку в блины, выкладываем их в форму и заливаем смесью молока или сливок с яйцами и сахаром.
Запекаем блины в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут и можно наслаждаться.
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