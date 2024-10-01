Тесто для блинов по этому рецепту всегда получается идеальным, без комочков, а с такой начинкой и заливкой блины будут еще вкуснее.

Если вы любите блины и не прочь попробовать новую вкусную начинку для них, то кулинарная блогерка Юлия Сенич советует приготовить хорватские палачинки с орехами.

Для приготовления классических тоненьких блинов нам понадобится:

молоко (чуть теплое) – 500 мл

3 яйца

2 ст.л. сахара

220 г муки (1,5 стакана)

2-3 ст.л. растительного масла

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

какао-порошок – 2-3 ст.л.

сахар – по вкусу

орехи (грецкие или другие) – 200 г

ванильный сахар

Для заливки:

сливки или молоко – 500 мл

3 яйца

сахар – по вкусу

Чтобы тесто было без комочков, сначала смешиваем яйца с сахаром с солью, всыпаем половину муки и перемешиваем венчиком до однородности. Далее вливаем часть молока и снова хорошо перемешиваем. Всыпаем оставшуюся муку, перемешиваем, вливаем остальное молоко и еще раз хорошо перемешиваем тесто.

В конце добавляем растительное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть примерно 15 минут. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, перед первым блином смазываем сковороду салом или сливочным маслом.

Измельченные орехи смешиваем с сахаром и какао-порошком. Не пугайтесь, что начинка сухая, благодаря заливке блины получатся сочными. Заворачиваем начинку в блины, выкладываем их в форму и заливаем смесью молока или сливок с яйцами и сахаром.

Запекаем блины в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут и можно наслаждаться.

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