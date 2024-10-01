Грибной паштет по этому рецепту всегда получается очень вкусным и нежным, это идеальная намазка на хлеб, а готовится он очень просто.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно легкий и вкусный паштет из шампиньонов или из других грибов.

"Обожаю всевозможные намазки, поэтому деллюсь классным рецептом грибной", - отметила шеф-повар.

Для приготовления грибного паштета нам понадобятся:

шампиньоны - 400 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

крем-сыр - 150 г

соль, перец – по вкусу

щепотка мускатного ореха

чеснок – 2 зуб.

масло сливочное – 50 г

немного растительного масла для жарки

Грибы следует очистить и помыть. Для этого шеф-повар советует добавить в сухие грибы столовую ложку муки, немного потереть их руками, оставлять на 10-15 минут, а затем просто промыть.

Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем овощи примерно 10 минут.

Затем добавляем нарезанные шампиньоны и тушим все вместе минут 20. После этого добавляем кусочек сливочного масла, мелко нарезанный чеснок, специи по вкусу. Также шеф-повар советует, если есть, добавить немного тимьяна. Тушим еще примерно 5 минут.

В конце добавляем к грибам крем-сыр и все перебиваем блендером до однородности. Доводим до вкуса солью и перцем. Перекладываем готовый грибной паштет в удобный контейнер. По желанию можно сверху полить паштет растопленным сливочным маслом.

"Если есть, то добавьте немного трюфельной пасты. И, конечно, грибы можно брать разные", – добавила шеф-повар.

[embed]https://www.instagram.com/p/DAdvMGkNI0V/[/embed

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.