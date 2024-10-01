Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно легкий и вкусный паштет из шампиньонов или из других грибов.
"Обожаю всевозможные намазки, поэтому деллюсь классным рецептом грибной", - отметила шеф-повар.
Для приготовления грибного паштета нам понадобятся:
- шампиньоны - 400 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- крем-сыр - 150 г
- соль, перец – по вкусу
- щепотка мускатного ореха
- чеснок – 2 зуб.
- масло сливочное – 50 г
- немного растительного масла для жарки
Грибы следует очистить и помыть. Для этого шеф-повар советует добавить в сухие грибы столовую ложку муки, немного потереть их руками, оставлять на 10-15 минут, а затем просто промыть.
Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем овощи примерно 10 минут.
Затем добавляем нарезанные шампиньоны и тушим все вместе минут 20. После этого добавляем кусочек сливочного масла, мелко нарезанный чеснок, специи по вкусу. Также шеф-повар советует, если есть, добавить немного тимьяна. Тушим еще примерно 5 минут.
В конце добавляем к грибам крем-сыр и все перебиваем блендером до однородности. Доводим до вкуса солью и перцем. Перекладываем готовый грибной паштет в удобный контейнер. По желанию можно сверху полить паштет растопленным сливочным маслом.
"Если есть, то добавьте немного трюфельной пасты. И, конечно, грибы можно брать разные", – добавила шеф-повар.
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