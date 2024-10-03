Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим уникальным рецептом тыквенно-апельсинового пудинга.
Чтобы приготовить тыквенно-апельсиновый пудинг, вам понадобится:
- 100 г риса арборио (можно использовать обычный)
- 200 мл молока
- 100 мл воды
- 200 г запеченной тыквы
- Сок и цедра одного апельсина
- 1 яйцо
- Мед по вкусу
- Ванильный сахар (по желанию)
В кастрюле смешайте рис, молоко и воду. Доведите до кипения и варите на маленьком огне, пока рис не станет мягким, но не переваренным.
Запеките тыкву в фольге до мягкости. Затем превратите его в пюре с помощью погружного блендера.
Когда рис готов, снимите кастрюлю с огня и дайте остыть. Добавьте тыквенное пюре, апельсиновый сок и цедру и яйцо. Тщательно перемешайте.
Добавьте мед и, если хотите, немного ванильного сахара. Перемешайте до однородной смеси.
Выложите смесь в форму для выпечки и поставьте в духовку на 180°C на 20 минут, пока пудинг не станет румяным.
Тыквенно-апельсиновый пудинг от Татьяны Литвиновой – это прекрасное сочетание вкуса и пользы, которое понравится всей семье. Попробуйте этот рецепт, и вы будете удивлены, как вкусно и легко можно приготовить десерт из тыквы!
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