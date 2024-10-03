Тыквенно-апельсиновый пудинг - осенний десерт, который просто приготовить по адаптированному рецепту известного повара Татьяны Литвиновой.

Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим уникальным рецептом тыквенно-апельсинового пудинга.

Чтобы приготовить тыквенно-апельсиновый пудинг, вам понадобится:

100 г риса арборио (можно использовать обычный)

200 мл молока

100 мл воды

200 г запеченной тыквы

Сок и цедра одного апельсина

1 яйцо

Мед по вкусу

Ванильный сахар (по желанию)

В кастрюле смешайте рис, молоко и воду. Доведите до кипения и варите на маленьком огне, пока рис не станет мягким, но не переваренным.

Запеките тыкву в фольге до мягкости. Затем превратите его в пюре с помощью погружного блендера.

Когда рис готов, снимите кастрюлю с огня и дайте остыть. Добавьте тыквенное пюре, апельсиновый сок и цедру и яйцо. Тщательно перемешайте.

Добавьте мед и, если хотите, немного ванильного сахара. Перемешайте до однородной смеси.

Выложите смесь в форму для выпечки и поставьте в духовку на 180°C на 20 минут, пока пудинг не станет румяным.

Тыквенно-апельсиновый пудинг от Татьяны Литвиновой – это прекрасное сочетание вкуса и пользы, которое понравится всей семье. Попробуйте этот рецепт, и вы будете удивлены, как вкусно и легко можно приготовить десерт из тыквы!

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.