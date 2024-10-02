Этот вкусный и полезный десерт, которым поделилась экс-судья "Мастер Шеф", понравится как взрослым, так и детям. Приготовьтесь наслаждаться нежной, ароматной запеканкой, по вкусу напоминающей чизкейк.

Творожно-тыквенная запеканка нуждается в следующих ингредиентах:

400 г творога (9%)

2 яйца

300 г запеченной тыквы

2 ст. л. меда (или по вкусу)

1 ч. л. ванильного экстракта

1 ст. л. цедры апельсина

2 ст. л. крахмала

Клюква (для оформления)

Запеките тыкву до мягкости. Это можно сделать в кастрюле с небольшим количеством воды под крышкой.

В блендере смешайте творог, яйца, запеченную тыкву, мед, ванильный экстракт и цедру апельсина до получения однородной массы. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте.

На дно формы для запекания выложите клюкву, а сверху аккуратно залейте подготовленной массой.

Выпекайте запеканку в разогретой до 150-160 градусов духовке в течение 60 минут. Дайте ей остыть в форме, чтобы она легче получилась.

Осторожно переверните запеканку на тарелку, украсьте остатками клюквы и наслаждайтесь!

Эта творожно-тыквенная запеканка без сахара – отличный рецепт для здорового питания. Обязательно попробуйте приготовить эту вкусность для своей семьи!

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