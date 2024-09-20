Несмотря на то, что тарифы на воду и газ остаются неизменными с начала полномасштабного вторжения, многие жители города игнорируют оплату, накапливая огромные долги.

Должникам за коммунальные услуги придется столкнуться с проблемами с продажей квартир или передачей их по наследству.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко, сообщает сайт «На Пенсии».

В настоящее время долги одесситов за воду и водоотвод превышают полмиллиарда гривен. Это учитывая, что тарифы на воду в Одессе остаются одними из самых низких в Украине: централизованное водоснабжение стоит 14,93 грн за кубометр, а водоотвод — 14,37 грн. Для сравнения, в соседней Умани цена за аналогичные услуги составляет 57,50 грн за кубометр.

Нардеп Кучеренко подчеркивает, что, несмотря на мораторий на повышение тарифов, ситуация с неуплатой критическая. Он предлагает ужесточить законодательство, чтобы долги становились обременением для квартир. Это означает, что владельцы не смогут продать, подарить или завещать свое жилье, пока не погасят долг.

Такое решение может стать существенным стимулом для жителей Одессы вовремя платить за коммунальные услуги, чтобы не приобрести проблемы с жильем в будущем.

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