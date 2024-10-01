На фоне приближающегося холодного времени года в Одесской области готовятся к отопительному сезону.

Одесская область готовится к отопительному сезону, обычно начинающемуся 1 ноября, однако сейчас готовность региона составляет лишь 93%.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM" со ссылкой на главу Одесской областной администрации Олега Кипера.

Несмотря на большую подготовительную работу, есть еще ряд нерешенных вопросов, которые могут повлиять на комфорт жителей зимой, подчеркнул чиновник.

На данный момент завершена подготовка 1315 котельных, 1908 км тепловых сетей, а также 248 объектов водоснабжения. Подготовлено 8867 многоквартирных домов, 489 детских садов, 623 учебных заведения и 399 медицинских учреждений. Однако идет перевод котельных на альтернативные виды горючего, что позволяет уменьшить зависимость от природного газа: уже 10% тепла в регионе производится независимо от его наличия.

Кроме того, для обеспечения работы объектов в условиях возможных отключений света подготовлены генераторы. На сегодняшний день готовность объектов водоснабжения составляет 88%, котельных — 99%, больниц — 100%, а школ — 98%. Власти уверяют, что показатели будут улучшены.

Кипер подчеркнул, что прошедшая зима была нелегкой, но они делают все возможное для обеспечения тепла и света для жителей.

«Имеем ли мы иллюзии относительно следующей зимы? Нет. Но мы настроены на максимум», – отметил он.

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