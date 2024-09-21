Как отмечает "odessa.rayon" со ссылкой на прокуратуру области, в настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении предпринимателя за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следствие выявило, что занимающий эту должность финдиректор не включил в налоговую отчетность за второе полугодие 2024 года значительную часть прибыли от экспорта.

В частности, подозреваемый забыл задекларировать прибыль от продажи 23 тысяч тонн пшеницы, ячменя и соевых бобов, которые были отправлены морским путем в Китай. В результате таких действий государственный бюджет недополучил более 27 миллионов гривен налогов.

Однако благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось обеспечить полное возмещение нанесенного ущерба государству.

Ранее Politeka также писала о военкоме, который возглавлял Одесский ОТЦК и СП, и с февраля 2022 по апрель 2023 года приобрел имущество на сумму 142 миллиона 927 тысяч гривен. Это превышает его законные доходы более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов граждан. Подробнее об этом читайте по ссылке .