Все гениальные мошеннические схемы рискуют в один момент быть разоблачены, так и произошло с этим мужчиной.

В Одессе задержан мошенник , который с помощью манипуляций заставил девять человек поверить в свои «ремонтные» способности.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, 29-летний мужчина, ранее отбывавший пять лет за кражи, создал объявления на популярном интернет-сайте, выдавая себя за профессионального мастера по ремонту велосипедов.

За неделю к нему обратились одесситы, которые искали помощи в ремонте своих двухколесников. По словам жулика, он мог быстро и качественно выполнить любые работы. Встречи с клиентами он назначал вблизи их домов, забирал велосипеды, обещая связаться с ними через несколько дней после завершения ремонта. Но после этого блокировал их номера и продавал велосипеды за полцены другим людям.

В общем, жертвы мошенника понесли материальный ущерб на сумму около 49 тысяч гривен. Полиция быстро вышла на след преступника и изъяла у него мобильный телефон, что подтверждает его причастность к мошенничеству. В настоящее время продолжаются меры по возвращению потерпевшим их имущества. За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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