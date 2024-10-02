Вырубка лесов несет за собой серьезные последствия для экологии, тем более когда она нелегальна и неконтролируема.

В Одесской области на территории полезащитной лесополосы, вблизи населенного пункта Болградского района, задержана группа лиц, незаконно срубивших два живых дуба.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Это преступление вызвало негодование среди экологов и местных жителей. Начато уголовное производство по статье 246 части 1 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконной вырубки леса. Сумма причиненного ущерба составляет более 40 тысяч гривен, но последствия для экосистемы значительно больше.

Известно, что незаконная вырубка лесов — распространенная проблема в Украине, которая требует срочного реагирования со стороны правоохранительных органов.

Ранее Politeka писала об угрозе обмеления реки Днестр, что тоже может оказать негативное влияние на экологическую ситуацию в регионе. Подробнее об этом читайте по ссылке .

Также в Белгород-Днестровском районе задержан 23-летний молодой человек, который незаконно спилил 30 акаций в защитной лесной полосе.

Мужчина пытался использовать срубленные деревья для собственных нужд, однако его задержали правоохранители, когда он перевозил древесину на автомобиле между селами Пшеничное и Благодатное.

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