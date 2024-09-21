В Одессе задержали сотрудницу морской академии, которая за 1,5 тысячи долларов обещала "помочь" во вступлении .

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Женщина, работающая в отделе доуниверситетской подготовки Национального университета "Одесская морская академия", была разоблачена 19 сентября. Ей инкриминируют вымогательство неправомерного действия за влияние на решение лиц, уполномоченных на нарушение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что задержанная наладила схему незаконного заработка на абитуриентах, желающих поступить в учебные заведения морской сферы. За деньги она предлагала "помощь" не только в Одесской академии, но и в Херсонской государственной морской академии, которая находится в Одессе. Женщина была задержана во время получения 1500 долларов, которые она требовала за "влияние" на должностных лиц, соответствующих за вступительное отсутствие.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативные мероприятия проводились прокурорами вместе со следователями ОРУП №1 ГУНП в Одесской области при поддержке сотрудников УССР в Одесской области ДСР НПУ.

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