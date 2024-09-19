В Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний внимательно следят за состоянием воды в регионе.

В Одессе и области возможно загрязнение воды из-за наводнений, охвативших Европу.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

В Центре сообщают, что реки Днестр и Дунай, а также озеро Ялпуг, являющиеся источниками питьевого водоснабжения для одесского региона, под угрозой из-за загрязнения, вызванного аномальными погодными условиями в соседних странах. Речь идет о Молдове, Румынии, Польше и Чехии.

Специалисты отметили, что масштабные наводнения, вызванные циклоном "Борис", уже привели к трагическим последствиям: погибшие и пропавшие без вести. В Украине, в частности в Одессе, 15 сентября также наблюдали сильные ливни, повлекшие затопление улиц. Автомобили очутились под водой, а жители искали убежище на крышах машин.

В связи с возможным загрязнением воды, местные власти активизировали меры мониторинга качества питьевого водоснабжения, чтобы предотвратить возникновение инфекционных заболеваний. Ситуация находится под постоянным контролем, и специалисты уверяют, что в случае усложнения эпидемической ситуации население будет проинформировано дополнительно.

К счастью, синоптики сообщают, что опасные наводнения не достигнут Украины, но ситуация остается напряженной. Местным жителям рекомендуется быть внимательными к возможным изменениям в качестве воды и соблюдать рекомендации по безопасности.

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