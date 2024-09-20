Об этом сообщает "Odesa Online" со ссылкой на приговор суда от 11 сентября.

Из документа известно, что 1 августа 2024 обвиняемый получил повестку от территориального центра комплектования для уточнения данных и прохождения ВЛК. Это было нужно для установления его пригодности к службе в армии. Однако мужчина проигнорировал это требование, не явившись в назначенное время.

15 августа он получил повторную повестку и предупреждение о необходимости выполнения военного учета. И снова не явился в ТЦК. Суд признал эти действия преступлением согласно части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение военнообязанного от военного учета после предупреждения.

Ранее Politeka писала, что полковник, возглавлявший Одесский ОТЦК и СП, с февраля 2022 по апрель 2023 года приобрел имущество на сумму 142 миллиона 927 тысяч гривен, что превышает его законные доходы более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов граждан. Читайте детали дела по ссылке .

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