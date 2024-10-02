Такое решение несомненно станет важным шагом в обеспечении энергетической стабильности для многих жителей Одессы, особенно в условиях постоянных отключений света.

18 сентября депутаты Одесского городского совета приняли важное решение, вдвое увеличивающее предельную сумму компенсации для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищных кооперативов (ЖСК) за покупку генераторов.

Теперь, как отмечают "Новости LIVE" со ссылкой на сессию городского совета, организации смогут получить до 200 тысяч гривен для обеспечения энергоэффективности своих построек.

На сессии горсовета депутаты не только повысили предел компенсации, но и расширили список оборудования, стоимость которого возмещает город. Теперь ОСМД и ЖСК могут купить не только генераторы, но и другие накопители электроэнергии, что значительно расширяет их возможности в борьбе с отключениями электричества.

"Мы приняли поправку по увеличению дотаций на генераторы и предоставили возможность закупки других источников питания", - отметил депутат Александр Славский.

Он призвал всех желающих обращаться в районные администрации для получения компенсаций.

Для того чтобы получить частичную компенсацию, нужно соблюдать несколько условий. Генераторы должны быть приобретены в период военного положения, а оплата должна производиться через банк. Участники программы должны представить на рассмотрение комиссии пакет документов, включая заявление, платежные документы, технические характеристики оборудования и выписку из Единого государственного реестра.

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