Трудно представить, что было в голове у мужчины, если он после совершенного преступления просто прогуливался с гранатой в руках.

В Одесском районе 34-летний мужчина, похитивший электрический велосипед у знакомых, попал под прицел полиции, прогуливаясь с гранатой.

Как сообщает Одесское районное управление полиции №2, этот инцидент произошел в начале сентября в Беляевской общине.

Злоумышленник проник во двор своих знакомых, когда тех не было дома, и забрал велосипед стоимостью около 13 тысяч гривен. Двухколесный он заметил, когда раньше посещал пострадавших. Полиция обнаружила злоумышленника менее чем через сутки после кражи, когда он мирно гулял с осколочной гранатой Ф-1 в руках.

На место происшествия вызвали специалистов взрывотехнической службы, которые изъяли и разобрали опасный предмет, чтобы не создавать угрозы для окружающих. Согласно предварительным выводам, граната могла быть активной, поэтому ее отправили на экспертизу для точного определения.

Задержанный мужчина подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины: тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в хранилище, и хранение боевых припасов без разрешения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что задержанный не впервые совершает преступления - на рассмотрении в суде уже находится обвинительный акт за кражу из дома односельчанки.

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