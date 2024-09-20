Женщине удалось отсудить у местных властей не только деньги за материальный ущерб, она не забыла и о моральном вреде.

В Одессе женщина выиграла суд у горсовета, получив компенсацию в размере более 100 тысяч гривен за повреждение своего автомобиля в результате падения уличного фонаря.

Такое решение принял Приморский районный суд, сообщает "Интент", обязав горсовет возместить потерпевшему материальный и моральный ущерб.

Инцидент произошел в апреле 2023 года на пересечении улиц Жуковского и Ришельевской. Фонарь упал на припаркованный "Ford Fusion", стоявший в разрешенном месте, и получил серьезные повреждения. Владелец автомобиля вызвала полицию для фиксации происшествия.

Патрульные подтвердили факт инцидента, зафиксировав данные в соответствующих документах. Суд решил, что горсовет должен выплатить 99 тысяч гривен на ремонт автомобиля и 10 тысяч гривен за моральный ущерб. Это решение может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде в течение 30 дней.

Этот случай стал знаковым, поскольку демонстрирует ответственность органов местного самоуправления за состояние инфраструктуры.

Напомним, что ранее в рамках программы есть Восстановление, жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсаций за поврежденное имущество в результате обстрелов.

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