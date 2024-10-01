Молодой человек надеялся, что его незаконные махинации не заметят правоохранительные органы, и он останется безнаказанным.

В Белгород-Днестровском районе задержан 23-летний молодой человек, который незаконно спилил 30 акаций в защитной лесной полосе.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM" со ссылкой на полицию Одесской области.

Мужчина пытался использовать срубленные деревья для собственных нужд, однако его задержали правоохранители, когда он перевозил древесину на автомобиле между селами Пшеничное и Благодатное.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции остановили подозрительную машину, в которой обнаружили спиленные акации. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек без всяких разрешений спилил деревья вблизи села Благодатное. Изъяли не только древесину, но и бензопилу и транспортное средство, что подтверждает серьезность правонарушения.

Согласно выводам судебной инженерно-экологической экспертизы, нанесенный ущерб государству превышает 30 тысяч гривен. Полиция уже направила обвинительный акт в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до трех лет за нарушение природоохранного законодательства.

Начальник отделения полиции Белгород-Днестровского района Андрей Мащенко призвал граждан быть ответственными по отношению к природе и заниматься заготовкой древесины исключительно в рамках закона.

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